Sevilla - Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League eine sehr gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla gewann der Fußball-Bundesligist am Mittwoch 2:1 (2:1) und kann am nächsten Donnerstag (17. März) im Rückspiel mit einem Unentschieden schon weiterkommen.

Im Estadio Benito Villamarin trafen Filip Kostic (15.) und Daichi Kamada (32.) für die Eintracht, Nabil Fekir (30.) glich zwischenzeitlich aus. Rafael Borre verschoss für Frankfurt einen Handelfmeter (52.).

Das Finale am 18. Mai wird wenige Kilometer nördlich im Stadion des Europa-League-Rekordsiegers FC Sevilla gespielt.

