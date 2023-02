Von Julian Huter

Der FC Barcelona ist in der Zwischenrunde der Europa League an Manchester United gescheitert. Die riskante Millionen-Wette, die der hochverschuldete Klub im vergangenen Sommer eingegangen ist, ist krachend gescheitert.

Barcelona hätte auf junge Talente und auf einen nachhaltigeren Aufbau setzen können. Doch das war mit dem eigenen Selbstverständnis unvereinbar. Nur ein Klub, der um die Champions League mitspielt, kann genug Einnahmen generieren um den massiven Schuldenberg abzubauen – so die Logik der Verantwortlichen.

Unrühmliche Barca-DNA: Blamagen statt Tiki Taka

Ein europäischer Titel hätte das bittere Ausscheiden in der Königsklasse etwas abgefedert. Ein bisschen Stolz zurück nach Katalonien gebracht.

Der Negativtrend der letzten Jahre setzt sich auch mit den neuen Stars fort. Die Barca-DNA steht inzwischen nicht mehr für Tiki Taka oder begeisternden Offensivfußball, sondern vor allem für Blamagen auf europäischer Bühne. Das Image des einstigen Weltklub hat stark gelitten.

Diese Mannschaft ist in der aktuellen Zusammensetzung meilenweit davon entfernt, ernsthaft um den Champions-League-Titel mitzuspielen.

Bekanntes Bild aus München - Lewandowski taucht in großen Spielen ab

Der Auftritt im Old Trafford war sinnbildlich für Barcelonas fehlgeleiteten Masterplan. Robert Lewandowski konnte in den entscheidenden Momenten nicht den Unterschied machen. Dass der gern in wichtigen Spielen untertaucht, dürfte Bayern-Fans nur allzu bekannt vorkommen.

Schmerzlich vermisst wurden dagegen die beiden Youngster Gavi und Pedri. Barcelona hat schlichtweg auf das falsche Pferd gesetzt.