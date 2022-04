München - Nachdem am Donnerstagabend ungefähr 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt den Weg ins Camp Nou fanden und ihre Mannschaft zum 3:2-Coup in der Europa League über den FC Barcelona peitschten, hat Barca-Präsident Joan Laporta Maßnahmen angekündigt.

"Was ich jetzt schon verkünden kann, ist, dass die Tickets in Europapokalwettbewerben in Zukunft personalisiert sein werden", so Laporta zum TV-Sender "TV3" und fügte an: "Wir haben keine Wahl. Wir wollen nicht, dass so etwas in diesem Stadion noch einmal passiert."

Barca: Präsident Laporta lässt Tickets personalisieren

Den Klub selbst treffe aber keine Schuld. Von den 79.468 verkauften Tickets seien lediglich 5.000 an die Gästefans verkauft worden, der Rest wurde demnach an Dauerkarteninhaber (37.746) und an die Öffentlichkeit (34.400) herausgegeben. Dass letztlich so viele Tickets an die SGE-Fans gingen, sei "regelwidrig".

Schon im Anschluss an die Partie äußerten Verantwortliche der Katalanen ihren Unmut, Trainer Xavi bezeichnete den Vorfall beispielsweise als "Planungsfehler" und "enttäuschend".

SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann sieht Schuld nicht bei Barca

Auch die Anhänger des Traditionsklubs reagierten auf die Ereignisse und zogen sich zu Beginn der zweiten Hälfte für einige Minuten aus dem Stadion zurück.

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann nahm den FCB derweil noch am Donnerstag in Schutz. "Unsere Fans haben sich über alle möglichen Wege und Kanäle Tickets besorgt. Das kannst du als Verein nicht kontrollieren", so Hellmann.

Dies dürfte in Zukunft aber zumindest im Camp Nou nicht mehr möglich sein.

