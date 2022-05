Bundesliga

Relegation 2022: Hamburg will den Bann brechen

Mit Hertha BSC und dem Hamburger SV treffen in der Relegation (Do., ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) zwei absolute Traditionsklubs aufeinander. Während der HSV gute Erfahrungen in der Relegation gemacht hat, sieht es generell eher schlecht für die Zweitligisten aus. Wir haben weitere Fakten zur Relegation.