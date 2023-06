In der Saison 2022/23 liegen die Rechte für die Übertragung der Europa League bei der RTL-Gruppe. Allerdings bietet die Sendergruppe nicht alle Spiele im Free-TV an. Weitere Spiele werden über den Streaming-Dienst RTL+ angeboten, zudem zeigt der Anbieter OneFootball per Sublizenz einige Partien.

Die Europa League startete am 8. September mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase, das Finale fand am 31. Mai in der Puskas-Arena in Budapest statt. Dort kürte sich der FC Sevilla mal wieder zum EL-Champion.

Europa League live: Wie ging das Finale aus?

31. Mai 2023

Finale, 21 Uhr: FC Sevilla - AS Rom 4:1 n. E. - zum Spielbericht

Europa League live: So liefen die Halbfinals

FC Sevilla - Juventus Turin 3:2 (1:1) - zum Spielbericht

Bayer Leverkusen - AS Rom 0:1 (0:0) - zum Spielbericht

UEFA Europa League: Wer zeigte das Finale live?

Das Finale konnte man im Free-TV bei RTL sehen. RTL+ bietet dazu einen Livestream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Europa League: Wo kann man Highlights und Zusammenfassungen sehen?

Um die Highlights der Europa League zu sehen, hat man mehrere Möglichkeiten. Donnerstags nach der Übertragung der Partie auf RTL zeigt der Sender die Highlights der restlichen Spiele der K.o.-Phase. Außerdem sind alle Zusammenfassungen (außer die OneFootball-Partien) auf RTL+ verfügbar.

Europa League live: Welche deutschen Teams sind im Finale mit dabei?

Nach dem Ausscheiden von Bayer 04 Leverkusen im Halbfinale ist keine deutsche Mannschaft im Finale vertreten. Leverkusen konnte sich als Dritter der Champions-League-Gruppenphase noch für die Europa League qualifizieren, setzte sich in den Playoffs gegen die AS Monaco und in den späteren Runden gegen Ferencvaros Budapest sowie Union Saint-Gilloise durch. Im Halbfinale scheiterte man dann aber gegen AS Rom. Union Berlin überstand die Zwischenrunde der Europa League und kegelte Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb. Gegen Saint-Gilloise war dann im Achtelfinale aber Schluss. Der SC Freiburg schied nach einer starken Gruppenphase im Achtelfinale gegen Juventus Turin aus.

Europa League 2022/23: Wer übertrug den Wettbewerb live?

Die RTL-Gruppe hat sich die Rechte für die Europa League bis 2024 gesichert und überträgt die Spiele auf RTL, Nitro und RTL+. Einige Partien wurden per Sublizenz an das Portal OneFootball abgegeben.