Champions League

Vier Mal 5, ein Mal 6: Die BVB-Stars gegen Sevilla in der Einzelkritik

Die Euphorie vom gefühlten Sieg gegen die Bayern in der Bundesliga verstummte in der Königsklasse schnell. Mit einer über weite Strecken schwachen Leistung verpasste es der BVB gegen Sevilla, das Achtelfinale vorzeitig perfekt zu machen. Nur wenige Akteure überzeugten. Die BVB-Stars in der Einzelkritik.