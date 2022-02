Dortmund (SID) - Bei Borussia Dortmund wächst die Hoffnung auf eine Rückkehr von Erling Haaland zum Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Der norwegische Top-Stürmer absolvierte am Montag im Trainingszentrum in Dortmund-Brackel die komplette Einheit mit den Reservisten.

Haaland (21) hatte das Hinspiel des Achtelfinal-Play-offs (2:4) und drei Bundesliga-Begegnungen wegen Adduktorenproblemen verpasst. Trainer Marco Rose gab sich zuletzt noch zurückhaltend, was eine Rückkehr in den Kader betrifft.