Dortmund - Borussia Dortmund steht in der Europa League vor dem Aus. Bei der 2:4-Heimspielniederlage im Achtelfinalhinspiel gegen die Glasgow Rangers präsentierten sich die BVB-Profis in desolater Verfassung.

Die Stimmen nach der Partie – gesammelt auf der Pressekonferenz und bei "RTL+".

Trainer Marco Rose:

"Heute haben wir unsere Aufgabe nicht gut erledigt. Dort [in Glasgow – Anm. d. Red.] zwei Toren zu erzielen, ist schwierig. Aber wir werden und bestmöglich vorbereiten, um unsere Chance wahrzunehmen. Ich denke schon, dass ich die Jungs noch erreiche. Unser Thema ist die Umsetzung, dafür bin ich auch verantwortlich.“

"Wir probieren und reden viel. […] Wir sind zu wenig in die Räume gekommen, wo wir hinwollten. Dadurch kommen sie besser ins Spiel. Wir können das Spiel nicht auf unsere Seite ziehen und das Stadion nicht mitnehmen. Wenn wir erst 15 Minuten vor Ende so spielen, wie wir die ganze Zeit spielen wollten, ist das zu spät."

Mats Hummels:

"Wir spielen sehr vielen unsinnigen, unlogischen Fußball und machen unseren Gegner stark. Wir wollen oder die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein."

"Die große Überschrift bei uns lautet: Seriöser, erfolgsorientierter Fußball! In Leverkusen haben wir vier Gegentore nach Ballverlust kassiert, heute gab es beim 0:1, beim 0:2 und vor dem 1:4 einen leichten Ballverlust. Es ist für mich ein mehr als eindeutiges Thema. Der Trainer spricht es an, wir setzen es auf vielen Positionen nicht um."

