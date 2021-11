Frankfurt am Main (SID) - Der Einsatz von Eintracht Frankfurts Offensivstar Filip Kostic beim Europa-League-Spiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (18.45 Uhr/TVNOW) ist fraglich. Der 29-Jährige bekam im Dienstagstraining einen "Schlag" ab und fehlte bei der Einheit am Mittwoch. Kostic soll aber am Nachmittag mit nach Griechenland reisen.