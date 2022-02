München – Nachtreten gegen Borussia Dortmund? Das hat Mikel Merino nicht nötig.

"Ich bin stolz auf meine Etappe dort, habe sie in guter Erinnerung. Sie hat mir dahin geholfen, wo ich jetzt bin", sagt der 25-jährige Spanier der "Sport-Bild". Und tatsächlich hätte die Zeit seit dem Abgang aus Dortmund im Sommer 2017 kaum besser laufen können. Merino ist Stammkraft und Leistungsträger bei Real Sociedad. 2020 gab er sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft. Inzwischen hat Merino elf A-Länderspiele für sein Land bestritten. Und mit seinem baskischen Klub trifft er nun in den Playoffs der Europa League auf RB Leipzig (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dabei stand Merinos Karriere auf Top-Niveau in Dortmund auf der Kippe.

Unter Thomas Tuchel nur als Innenverteidiger gefragt

Ein Blick zurück: Im Sommer 2016 holte der BVB den damals 20-Jährigen für 3,75 Millionen Euro vom spanischen Underdog Osasuna aus Merinos Geburtsstadt Pamplona.

Doch auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld war Merino hinter Julian Weigl, Sven Bender, Nuri Sahin, Gonzalo Castro und Sebastian Rode gerade einmal sechste Wahl. Der damalige BVB-Trainer Thomas Tuchel setzte den Neuzugang lediglich in neun Pflichtspielen für insgesamt gerade einmal 311 Spielminuten ein. Fast zwei Drittel der Spielzeit musste Merino auf der für ihn ungewohnten Position als Innenverteidiger spielen.

"Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass der Trainer bei all den hervorragenden Spielern und dem Druck damals auf erfahrenere Kollegen gesetzt hat. Aber natürlich hätte ich mir mehr Vertrauen und Chancen gewünscht. Ich war überzeugt davon, schon das Zeug zu haben, um in Dortmund zu triumphieren", erinnert sich Merino an die schwere Zeit zurück.

Mikel Merino: Über Newcastle nach San Sebastian

Die BVB-Verantwortlichen sahen das anders. Vor der Saison 2017/18 einigten sie sich auf eine Leihe von Merino zu Newcastle United. Dort bekam der Spanier endlich mehr Spielpraxis und absolvierte 25 Pflichtspiele. Interesse an einer Rückholaktion hatte der BVB dennoch nicht. Für sieben Millionen Euro sicherte sich Newcastle den Youngster, nur um ihn noch vor Saisonstart im Juli 2018 für zwölf Millionen Euro an Real Sociedad weiterzuverkaufen. Für die "Magpies" und ihren Ex-Besitzer Mike Ashley war Merino lediglich finanzielle Verschiebemasse für den schnellen Millionengewinn.

Doch der Wechsel von Nordengland nach Nordspanien sollte für den 1,89-Meter-Mann zum Glücksfall werden: Seitdem Imanol Alguacil Ende 2018 Trainer bei Real Sociedad wurde, ist Merino im zentralen Mittelfeld gesetzt. In insgesamt 138 Spielen für San Sebastian kommt Merino auf 14 Tore und 14 Torvorlagen. Viel wichtiger als seine Torbeteiligungen sind allerdings seine Balleroberungen und als Umschaltspieler in der Zentrale. Beim Pokalsieg seines Teams in der Saison 2019/2020 wird Merino gar zum Mann des Spiels ausgezeichnet.

Merino überzeugt in Spanien so sehr, dass Nationaltrainer Luis Enrique im September 2020 erstmals spielen ließ – ausgerechnet beim 1:1 in der Nations League gegen Deutschland.

Unterschied zum BVB? "Hier sind wir eben Freunde"

Was bei Real Sociedad besser läuft als damals beim BVB? Zumindest hier lässt sich Merino zu einem kleinen Seitenhieb hinreißen: "In Dortmund hatten wir zwar auch eine gute Gruppe, aber hier sind wir eben Freunde. Viele spielen und leben seit der Jugend miteinander, machen viel gemeinsam wie Filmabende oder Kaffee-Runden nach dem Training." So gebe es "ein paar Prozentpunkte mehr, wenn es darum geht, für einander zu kämpfen". "Beim BVB gab es auch durch die verschiedenen Kulturen unterschiedliche Lebensarten", so Merino, dessen Marktwert laut "transfermarkt.de" inzwischen auf 50 Millionen Euro angewachsen ist.

Pikant: Zu seinen Teamkollegen bei Real Sociedad gehören mit Stürmer Alexander Isak und Flügelspieler Adnan Januzaj zwei weitere Spieler, die einst als Youngster beim BVB nicht durchstarten konnten. "Es mag überraschen, aber wir sehen unsere Zeit dort alle als etwas Schönes. Wir freuen uns auf die Rückkehr", so Merino.

Gegner bei der Rückkehr der Drei nach Deutschland ist nun RB Leipzig. Doch nach Dortmunds Aus in der Champions League wäre in den kommenden Europa-League-Runden sogar das große Wiedersehen mit dem BVB möglich. Dann käme Merino nicht mehr als Noname, sondern als gewachsener Star.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.