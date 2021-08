Köln (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Gerard Moreno ist am Freitag als Europa-League-Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet worden. Der Angreifer war am Titelgewinn der Iberer maßgeblich beteiligt, er erzielte sieben Tore für den spanischen Erstligisten. Im Endspiel in Danzig hatte sich Villarreal im Elfmeterschießen gegen Manchester United durchgesetzt.