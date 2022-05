Frankfurt am Main (SID) - Teammanager David Moyes von West Ham United freut sich auch wegen der Fans von Eintracht Frankfurt auf das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League. "Auch wenn wir die Auswärtsmannschaft sind, freuen wir uns wirklich auf das, was uns Eintracht Frankfurt im Stadion zeigen wird. Wir haben zwei Jahre lang Fußball ohne Fans gesehen. Aber Fußball ist für die Fans. Wir wollen, dass sie für eine großartige Atmosphäre sorgen", sagte Moyes einen Tag vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Das Hinspiel in London hatte die Eintracht 2:1 gewonnen und war dabei wie schon eine Runde zuvor beim FC Barcelona von Tausenden Fans begleitet worden. "Im Hinspiel bei uns waren die Frankfurt-Fans großartig", sagte auch Angreifer Jarrod Bowen auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Für Bowen machen genau diese Erfahrungen den Reiz des Europapokals aus. "Es ist gut, verschiedene Kulturen zu erleben. Wir sind Woche für Woche die englischen Fans gewohnt. Das ist definitiv anders. Aber in einem europäischen Halbfinale würde ich definitiv nichts anderes als eine Top-Atmosphäre erwarten", sagte der 25-Jährige.