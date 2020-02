Bundesliga

Debüt 2020? Favres Plan mit BVB-Talent Moukoko

Youssoufa Moukoko weist auch in der U19 von Borussia Dortmund eine Fabel-Torquote auf. Cheftrainer Lucien Favre will den 15-Jährigen bald bei den Profis mittrainieren lassen. Wenn die DFL mitspielt, könnte der Stürmer sogar noch in diesem Jahr sein Bundesliga-Debüt feiern.