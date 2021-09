Köln (SID) - RTL Deutschland ist mit OneFootball, eine der führenden Fußball-Medienplattformen, eine exklusive Europacup-Distributionspartnerschaft eingegangen. Ab sofort überträgt TVNOW, der Streaming-Dienst von RTL Deutschland, jeden Spieltag weitere vier Live-Partien der Europa und Conference League aus dem RTL-Rechteportfolio exklusiv und kostenlos auf der OneFootball-Plattform.

Durch die Partnerschaft macht RTL sein Europacup-Angebot einer noch breiteren Zuschauerbasis zugänglich. Die Kooperation für die Saison 2021/22 sieht aktuell jeweils zwei Partien der Europa und Conference League pro Spieltag bis inklusive Achtelfinale vor.

Die RTL-Mediengruppe hatte sich für die kommenden drei Spielzeiten die vollumfänglichen und exklusiven Rechte an den beiden europäischen Klubwettbewerben Europa und Conference League in Deutschland gesichert. Die Europacup-Wettbewerbe starten am Donnerstag mit der Gruppenphase.