München/Glasgow - Es ist das wohl größte Spiel der noch jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig (neben dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain): Im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals reisen die Sachsen zu den Glasgow Rangers.

Anders als im "Corona-Turnier" in Lissabon können sich die Leipziger auf ein Tollhaus in Glasgow freuen - und anders als im August 2020 gehen die Leipziger auch mit einem 1:0-Vorsprung in die Partie.

Nicht mal 50 Prozent der Auswärtstickets verkauft

Die historische Chance auf das erste europäische Finale wollen jedoch laut Angaben des Vereins nur rund 1.000 Fans im historischen Ibrox Stadium sehen. Das Kontingent betrug gemäß UEFA-Regularien rund 2.500 Tickets.

Das liegt jedoch auch an der beschwerlichen Anreise, die die RB-Fans auf sich nehmen müssen. Der Verein hat zwei Maschinen gechartert, Linienflüge gibt es vom Flughafen Leipzig/Halle nicht. Die einzigen Wege nach Glasgow sind Auto, Zug oder Flug von einem der entfernten Flughäfen Frankfurt (Main) oder München, wenn man nicht den Umweg über Edinburgh nehmen will.

In schottischen Stadien gibt es traditionell auch keinen Alkohol. Wer sich also mit Bier in Stimmung trinken will, muss das vor dem Stadion tun.

Der Heimbereich des Ibrox Stadium ist seit Wochen ausverkauft. Knapp 50.000 Zuschauer werden für das Spiel (ab 21:00 Uhr im ran-Liveticker) erwartet.

