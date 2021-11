Leverkusen (SID) - Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat Matchwinner Moussa Diaby in höchsten Tönen für seinen Auftritt in der Europa League gegen Betis Sevilla gelobt. "Seine Leistung ragt natürlich durch die zwei Tore heraus", sagte der Schweizer über den Franzosen, der beim 4:0 (1:0) einen Doppelpack erzielte und die beiden weiteren Tore vorbereitete. Durch den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel ist das Achtelfinale zum Greifen nah.

Seoane wollte vor allem in den Vordergrund stellen, wie sich Diaby "in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Er hat viele Laufduelle nach hinten gewonnen und Jeremie Frimpong und Piero Hincapie immer wieder unterstützt", lobte Seoane.

Was der wichtige Befreiungsschlag nach zuletzt fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg für eine Bedeutung haben kann für die Werkself, konnte Seoane kurz nach dem Spiel nur schwer einschätzen. "Keine Ahnung", antwortete der 43-Jährige: "Ich bin kein Hellseher. Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben und eine gute Leistung abgeliefert haben. Jetzt müssen wir regenerieren und Kräfte sammeln, um in drei Tagen die bestmögliche Leistung abzurufen.

Denn am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Leverkusen in der Bundesliga bei Hertha BSC gefordert. Nach drei Bundesligapartien ohne Sieg will Bayer Anschluss an die Spitzengruppe halten. Als Vierter liegt Leverkusen bereits fünf Punkte hinter dem ungeschlagenen SC Freiburg, der Platz drei belegt.