Köln (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehen als Favoriten in die ersten Spiele der Europa League am Donnerstag. Zu Hause ist die Werkself laut bwin mit einer Quote von 1,22 klarer Favorit gegen den von Peter Stöger trainierten ungarischen Meister Ferencvaros Budapest (Quote 13,50). Auch Frankfurt hat laut des Sportwettenanbieters mit einer Quote von 1,70 klar die besseren Karten im Vergleich mit dem Mesut-Özil-Klub Fenerbahce Istanbul (Quote 4,75).