Köln (SID) - Die deutschen Mannschaften gehen laut Sportwettenanbieter bwin als Favoriten in ihre Duelle am zweiten Spieltag der Europa League und der Conference League. Bayer Leverkusen hat in der Europa League beim Gastspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow (3,70) nach dem Auftaktsieg gegen Ferencvaros Budapest (2:1) eine Siegquote von 1,95.

Zuvor (18.45 Uhr/TVNOW) hat auch Eintracht Frankfurt (1,90) gute Chancen auf einen Auswärtssieg bei Royal Antwerpen (3,90).

Auch Union Berlin geht am Donnerstag (21.00 Uhr/TVNOW) haushoch favorisiert in die zweite Begegnung in der Conference League. Ein Erfolg gegen Maccabi Haifa (6,50) ist mit einer Quote von 1,37 notiert.