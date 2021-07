München - Die EM 2021 biegt auf die Zielgerade ein. Bevor die letzte Turnierwoche anbricht, bat ran-Moderator Max Zielke Ex-Profi Markus Babbel wieder zum "ran EM Frühstück".

In der fünften Ausgabe des Formats sprach der ran-Experte über die Viertelfinals, den Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Toni Kroos und die schier unerschöpfliche Qualität der "Three Lions". Sein Finaltipp lautet Italien gegen England.

Markus Babbel über…

…die Viertelfinal-Partien: "Es ist doch eine sehr merkwürdige Europameisterschaft, es waren große Überraschungen dabei. Jetzt ist ein Punkt gekommen, wo sich die größere Qualität durchgesetzt. Im Halbfinale stehen vier Mannschaften, die die Qualität haben."

…den DFB-Abschied von Kroos: "Toni ist ein fantastischer Fußballer, der eigentlich die letzten drei Jahre nicht mehr auf seiner besten Position gespielt hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte ihn wahnsinnig gerne noch einmal auf seiner Lieblingsposition gesehen, wenn Kimmich auf der Sechs gespielt hätte, Kroos auf der halblinken Position und Khedira auf der halbrechten Position."

…die zunehmende Kritik an Kroos:"Er war ja auch nicht unumstritten bei diesem Turnier. Das ist für das Selbstverständnis eines Toni Kroos verletzend. Er ist Weltmeister, spielt bei Real Madrid. Die Tendenz war ja schon so, dass er immer kritischer gesehen wurde. Rückpass-, Querpass-Toni, kein Tempo. Er bestimmt, wann er aufhört."

…mögliche weitere Rücktritte im Nationalteam: "So viele ältere Spieler haben wir ja gar nicht. Du hast noch Hummels, der über 30 ist, Müller auch. Bei dem Umbruch ging es ja nur um den Jahrgang. Die Altersstruktur ist ja gut in der Nationalmannschaft. Das hat Jogi Löw in der Vergangenheit gut gemacht. Das war richtig gut, dass er immer wieder junge und talentierte Spieler reingebracht hat. Ich glaube nicht, dass eine Rücktrittswelle über uns hereinbricht."

…die Kritik an Leroy Sane: "Man muss ja verstehen, warum kritisiert man jemanden. Sane hat unglaubliche Qualitäten, bringt die PS aber nicht auf die Straße. Das macht man ja nicht, um ihn kaputt zu machen. Er hat viel mehr drauf, und wenn er das kapiert, ist die Chance groß, dass er explodiert."

Rückblick auf die Viertelfinals

…die Rote Karte gegen den Schweizer Freuler im Spiel gegen Spanien: "Für mich war die Entscheidung viel zu hart. In der Vorrunde haben mir die Schiedsrichter gut gefallen, als sie viel durchgehen lassen haben. Dieses Foul ist viel zu hart sanktioniert worden. Ich sage: Es war eine hundertprozentige Fehlentscheidung, weil es das Spiel beeinflusst hat und es für die Schweiz unheimlich schwer gemacht hat."

…das Halbfinal-Duell Italien gegen Spanien: "Italien spielt ja mittlerweile fast einen besseren Tiki taka als die Spanier. Das wird für mich auch sehr spannend, wer sich da durchsetzen wird."

…das Viertelfinale zwischen Italien und Belgien: "Das Spiel gegen Belgien war für uns Zuschauer schon ein Wahnsinnsspiel. So viel Power. Die Belgier spielten ein bisschen abwartend, die Italiener wollen den Ball haben. Weil sie auch das Tor machen wollen. Sie haben immer den Zug zum Tor."

…Ciro Immobiles Wunderheilung nach dem ersten italienischen Treffer: "Ich bin froh, dass es Social Media gibt. Das wird da jetzt rauf- und runtergespielt. Und das ist ja schon peinlich. Wenn man dann sieht, dass sich ein Teamkollege (Spinazzola, d. Red.) später schwer verletzt. Ich würde mir wünschen, dass hier der VAR eingreift, nicht mit einer Roten Karte, aber mit einer Zeitstrafe von zehn Minuten. Ich wünsche mir, dass diese Szene noch häufig aufgegriffen wird."

…den dänischen Siegeszug: "Es erinnert mich so ein bisschen an 1992. Du hast diese Geschichte mit Christian Eriksen, du kommst mit drei Punkten weiter, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Und dann entwickelt sich plötzlich eine Eigendynamik. Die Engländer haben was zu verlieren, gerade auch in Wembley. Dänemark kann gut verteidigen."

…die Favoritenrolle von England gegen Dänemark: "Von den Namen her auf alle Fälle. Die haben eine unfassbar talentierte Mannschaft, auch ein paar ältere Spieler. Wenn man sieht, wer da noch auf der Bank gesessen hat, gar nicht gebraucht wurde. Sie haben sich schon gegen Schottland schwergetan. Ähnlich erwarte ich das nun gegen Dänemark. Können sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden?"

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.