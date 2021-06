Kopenhagen - Nach seinem Zusammenbruch beim EM-Gruppenspiel gegen Finnland hat sich der Däne Christian Eriksen auch bei seinem Klub Inter Mailand gemeldet. Das berichtet Geschäftsführer Beppe Marotta.

"Es geht ihm sehr viel besser. Das Schöne ist, dass er eine Nachricht in unseren internen Inter-Chat geschickt hat. Er hat die Mannschaft beruhigt und gesagt, dass er bald zurück sein wird", sagte Marotta dem italienischen TV-Sender "Sky Sport".

Der 29 Jahre alte Eriksen war am Samstag während des Spiels zwischen Dänemark und Finnland (0:1) zusammengebrochen und musste noch auf dem Platz reanimiert werden.

Inzwischen liegt Dänemarks Starspieler in stabilem Zustand in einem Krankenhaus in Kopenhagen.

Wie Marotta weiter erklärte, befindet sich der italienische Meister Inter, für den Eriksen seit dem vergangenen Jahr spielt, in engem Austausch mit den dänischen Ärzten. Über die Gründe für den Zusammenbruch wolle er nicht spekulieren, sagte der Geschäftsführer. "Er war nicht an Covid erkrankt und er wurde auch nicht geimpft", so Marotta.

Am Sonntagvormittag meldete sich der dänische Fußball-Verband mit einem Update zum Gesundheitszustand.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Eriksen lasse seine Teamkollegen grüßen, teilte der Verband mit. "Sein Zustand ist stabil, und er bleibt für weitere Untersuchungen im Krankenhaus. Die Mannschaft und die Mitarbeiter des Nationalteams haben Hilfe erhalten und werden nach dem Zwischenfall weiterhin füreinander da sein", heißt es in der Mitteilung.

Kein Training, keine Medien

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Kollaps von Eriksen für Sonntag sämtliche Medienaktivitäten gestrichen. Auch das Training wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie der nationale Verband (DBU) am Morgen mitteilte.

Trainer Kasper Hjulmand kündigte nach dem Spiel bereits an, dass der Verband den Spielern "professionelle Hilfe" zur Verfügung stellen werde.

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.