Köln (SID) - Belgiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Martinez hofft für das EM-Viertelfinale gegen Italien am Freitag (21.00 Uhr) in München weiter auf den Einsatz der angeschlagenen Topspieler Kevin De Bruyne und Eden Hazard. "Die ersten Nachrichten von den Ärzten sind recht positiv. Beide haben keine strukturellen Schäden und bleiben bei der Mannschaft", sagte Martinez am Montag bei einer Pressekonferenz.

De Bruyne und Hazard waren im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden. Ob das Duo schon gegen Italien wieder von Beginn an spielen kann, ist aber fraglich. "Es wird schwer, dass sie bis dahin voll fit sind. Wäre das Spiel heute, wäre das nicht der Fall. Wir brauchen jeden Tag", sagte Martinez.

Für Torhüter Simon Mignolet ist die EM dagegen beendet. Der am Knie verletzte Schlussmann des FC Brügge hat bereits die Heimreise angetreten und wird durch Thomas Kaminski von den Blackburn Rovers ersetzt. Bei Keepern erlauben die Regeln einen Wechsel während des Turniers.

"Ich werde für den Rest des Turniers der zwölfte Mann bleiben, aber jetzt eben von daheim", sagte Mignolet, der hinter Thibaut Courtois die Nummer zwei ist.