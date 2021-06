Kopenhagen (SID) - Der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic hat nach dem dramatischen EM-Aus gegen Spanien mit den individuellen Aussetzern seines Teams gehadert. "Ich bin traurig, weil wir verloren haben", sagte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz: "Ihre vielversprechenden Angriffe haben wir eigentlich gut verteidigt. Aber wir haben drei schwere, einfache Fehler bei den Toren gemacht. Spanien ist ein Team, das so etwas ausnutzt."

Die Vatreni hatten sich im Achtelfinale nach 1:3-Rückstand in letzter Minute noch in die Verlängerung gerettet, verloren aber nach 120 Minuten doch mit 3:5 (1:1). "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Flügelstürmer Nikola Vlasic: "Als wir die zwei Tore schossen zum Ausgleich, war mein Herz so groß wie ein Haus. Aber als die Spanier dann die Tore machten, brach mir dies buchstäblich das Herz. Es war unglaublich traurig."

Kapitän Luka Modric analysierte die Pleite ganz nüchtern. "Es war ein schweres Match, sowohl körperlich als auch psychisch. Wir sind glücklich 1:0 in Führung gegangen. Spanien war 60 Minuten lang die bessere Mannschaft", sagte der 35-Jährige. Das Team habe dann "Qualität und Charakter bewiesen. Zu Beginn der Verlängerung waren die Spanier stehend k.o., aber wir konnten zwei große Chancen nicht verwerten." Danach habe die Kraft gefehlt um zurückzukommen, so der Mittelfeldspieler weiter.