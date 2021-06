Köln (SID) - Der Münchner Referee Felix Brych pfeift am Montag das Fußball-EM-Vorrundenspiel zwischen Finnland und Belgien in St. Petersburg. Für den 45-Jährigen ist es der zweite Turniereinsatz, nachdem er schon das Spiel zwischen den Niederlanden und der Ukraine (3:2) geleitet hatte. Unterstützt wird Brych in St. Petersburg von seinen Assistenten an der Linie, Mark Borsch und Stefan Lupp.