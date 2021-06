Seefeld in Tirol (SID) - Emre Can ist im EM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der Dortmunder (27) hatte den ersten Turniertest gegen Dänemark (1:1) am Mittwoch in Innsbruck wegen einer Muskelverhärtung an den Adduktoren verpasst.

Mit Can auf dem Platz stand am Donnerstagmittag Leon Goretzka. Der Münchner (26), der seine Muskelverletzung auskuriert hat, absolvierte unter Anleitung von Fitnesscoach Krunoslav "Kruno" Banovcic Übungen am Ball.