München - Der niederländische Nationalspieler Daley Blind möchte Diskussionen über die fußballerische Zukunft von Christian Eriksen keinen Raum geben. Eriksen, der vor acht Tagen im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt, wurde vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Zudem wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.

Blind, bei dem vor einigen Jahren nach einem Zusammenbruch eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde, spielt seit zwei Jahren mit einem Defibrillator. Er appelliert, dass nicht zu früh über die fußballerische Zukunft seines ehemaligen Teamkollegen Eriksen spekuliert wird.

"Als ich meinen Zusammenbruch erlitt, sagte die ganze Welt, dass ich nie wieder spielen könnte. Und schaut euch an, wo ich jetzt stehe. Also bitte: 'Lasst Christian in Ruhe'", sagte er der "Metro".

