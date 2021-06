Bukarest (SID) - Rekordnationalspieler Goran Pandev spürt vor dem ersten EM-Spiel mit dem Neuling Nordmazedonien die Vorfreude im Heimatland. "Alle Nordmazedonier können es kaum erwarten. Wir werden alles geben und das Herz auf dem Platz lassen", versicherte der 37 Jahre alte Stürmer vor dem Auftaktspiel der Gruppe C am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Bukarest gegen Österreich.

Der Kapitän hofft gegen die favorisierten Österreicher auf eine Überraschung. "Wir sind hier, um zu gewinnen", betonte Pandev. Die letzten beiden Duelle vor zwei Jahren in der EM-Qualifikation hatte die ÖFB-Elf allerdings mit 2:1 und 4:1 für sich entschieden.

Aber das "wird ein anderes Spiel als die vorherigen gegen Österreich", versicherte Pandev. Nationaltrainer Igor Angelovski war die Freude über die erstmalige EM-Teilnahme anzumerken. "Das ist die Krönung, hier anzutreten. Wir spielen als eine große Familie und werden unser ganzes Können auf den Platz bringen", sagte er.

Die Nummer 62 der Welt hatte Deutschland vor zweieinhalb Monaten in der WM-Qualifikation sensationell mit 2:1 besiegt. "Natürlich sind die Erwartungen jetzt höher", sagte Pandev, aber die Spiele bei der EM seien ganz andere.