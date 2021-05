Seefeld in Tirol (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der EM (11. Juni bis 11. Juli) ein hohes Ziel. "Es ist von jedem Spieler ein großer Traum, den Titel zu gewinnen. Dafür geben wir unser Bestes", sagte Leroy Sane in einer Medienrunde im Trainingslager der DFB-Auswahl im österreichischen Seefeld.

Der Gladbacher Matthias Ginter meinte, die deutsche Elf sei "vielleicht noch nicht so erfahren wie andere Nationen. Aber wir haben einen unglaublichen Ehrgeiz in der Mannschaft. Wenn das eine Rädchen in das andere passt, ist wahnsinnig viel möglich."

Leipzigs Lukas Klostermann ergänzte mit Blick auf die anspruchsvolle deutsche Gruppe F, in der Weltmeister Frankreich (15.6.), Titelverteidiger Portugal (19.6.) und Außenseiter Ungarn (23.6.) warten: "Keiner hat Angst und Bammel vor den Spielen. Man freut sich darauf, sich mit den Besten zu messen."

Emre Can sieht Bundestrainer Joachim Löw als Trumpf: "Er ist sehr motiviert und will bei der EM etwas reißen." In der Mannschaft sieht der Dortmunder "eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern". Topfavorit sei man nicht, aber das sei beim Confed-Cup-Sieg 2017 genau so gewesen und könne "ein Vorteil sein".

Viel Lob gab es für die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. "Sie versprühen positive Energie", sagte Klostermann: "Ich denke, dass uns das als Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen kann."