München - Nur noch ein Schritt fehlt den deutschen Frauen zum Finale der Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion am Sonntag (Anpfiff um 18 Uhr).

Dieser Schritt wird allerdings nicht einfach zu gehen sein, denn mit Frankreich stellen sich der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Halbfinale am Mittwochabend (20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Stadion in Milton Keynes die bislang wohl stärksten Gegnerinnen in den Weg.

"Mit Frankreich erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe", sagte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz, seit Jahren in Frankreich aktiv, mit Blick auf die Partie. Es scheint also völlig offen, wer Gastgeber England nach dessen 4:0 über Schweden ins Finale der EM folgt.

Wir sagen euch, worauf es im Spiel der DFB-Frauen gegen Frankreich ankommt.

Die Ausgangslage:

Beide Teams spielen bislang eine starke Europameisterschaft, wobei das deutsche Team souveräner wirkt und alle Spiele ohne ein einziges Gegentor gewann. Die starke Vorrundengruppe mit Spanien und Dänemark entschied das DFB-Team problemlos für sich, erzielte dabei neun Tore in drei Partien. Der folgende 2:0-Sieg im Viertelfinale war angesichts mehrerer Aluminiumtreffer der Österreicherinnen durchaus etwas glücklich, aber letztlich absolut verdient.

Frankreich startete mit einem 5:1-Sieg gegen Italien in das Turnier, danach zeigte die Formkurve etwas nach unten. Einem 2:1 gegen Belgien folgte ein 1:1 gegen Island zum Abschluss der Gruppe. Der 1:0-Sieg gegen Titelverteidiger und Vizeweltmeister Niederlande im Viertelfinale wurde dann trotz spielerischer Überlegenheit erst in der Verlängerung herausgeschossen.

Und dies könnte der erste Knackpunkt für das Spiel am Mittwoch sein. Deutschland spielte zwei Tage früher und kam ohne Verlängerung aus. "Die Pause tut den Beinen und dem Kopf gut. Wir haben die Zeit genutzt, um zu regenerieren und um abzuschalten und auch, um das Spiel gegen Österreich zu analysieren", sagte Mittelfeldspielerin Lina Magull, die trotzdem mit topfitten Gegenspielerinnen rechnet.

Welche Spielerinnen stehen besonders im Blickpunkt?

Im deutschen Team rückte Alex Popp für die zwischenzeitlich an Corona erkrankte Lea Schüller auf die Position der Mittelstürmerin und spielt seitdem eine überragende Europameisterschaft. In allen vier Spielen traf die 31-Jährige und zwang die gegnerischen Abwehrreihen mit ihrem aggressiven Pressing zu Fehlern. Vor Popps Kopfballstärke und Präsenz werden auch die Französinnen zittern.

Auf der anderen Seite des Spielfelds spielt Marina Hegering bislang eine ganz starke EM. Dass Voss-Tecklenburg die verletzungsanfällige Innenverteidigerin zur Abwehrchefin machte, glich einem Pokerspiel. Schließlich hatte Hegering beim FC Bayern fast die komplette Saison verpasst und daher kaum Spielpraxis. Bislang geht der Plan von "MVT" aber voll auf. Mit Kathrin Hendrich bildet die 32-Jährige ein echtes Bollwerk und schaltet sich auch immer wieder in die Offensive ein, was sie zur Schlüsselspielerin macht.

Hegerings Gegenpart bei "Les Bleues" ist Wendie Renard. Die 1,87 Meter große Abwehrchefin wird der "Kontrollturm" genannt, sie ist die Kapitänin und unumstrittene Anführerin in Frankreichs Elf. Renard ist enorm zweikampf- und kopfballstark und bei jedem Standard vor dem gegnerischen Tor zu finden.

Mittelfeldspielerin Grace Geyoro hat wie Popp bereits vier Tore erzielt, Hoffnungsträgerin im Angriff ist aber zweifellos Delphine Cascarino. Die 25-Jährige ist pfeilschnell, technisch stark und trickreich. Immer wieder wird sie Frankreich mit Kylian Mbappe verglichen. Dass Cascarino bislang erst ein Treffer bei der EM gelang, dürfte sie gegen Deutschland nur noch mehr motivieren.

Wer fehlt?

Frankreich tat sich zuletzt mit dem Toreschießen etwas schwer, was daran liegen könnte, dass mit Marie-Antoinette Katoto eine weitere Top-Stürmerin ausfällt. Die Angreiferin von Paris Saint-Germain zog sich im Gruppenspiel gegen Belgien einen Kreuzbandriss zu.

Aber auch Deutschland muss einen Ausfall in der Offensive kompensieren, da Klara Bühl am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Allerdings ist das deutsche Team in der Offensive sehr stark besetzt, Jule Brand beispielsweise könnte Bühl positionsgetreu ersetzen. Eine weitere Option könnte die offensive Mittelfeldspielerin Linda Dallmann sein, die meist von der Bank kommend bislang eine starke EM spielt.

Wie ist die Bilanz?

Die Bilanz spricht tatsächlich klar für Deutschland. In 20 Länderspielen trafen die DFB-Kickerinnen auf Frankreich, davon wurden elf gewonnen. Vier Spiele endeten unentschieden, fünf gingen verloren. Alle vier Spiele bei Welt- oder Europameisterschaften gewann Deutschland.

Während Deutschland zweimal Welt- und achtmal Europameister wurde, dazu 2016 olympisches Gold gewann, ist für den französischen Frauenfußball Platz vier bei der WM 2011 in Deutschland der bisher größte Erfolg. Die Chance, nun erstmals in ein Finale einzuziehen, dürfte für die auf Vereinsebene mit Titeln verwöhnten Französinnen ein enormer Ansporn sein.

Das sagen die Trainerinnen:

Martina Voss-Tecklenburg (Deutschland): "Wir wissen, dass Frankreich eine enorme Qualität in den Umschaltmomenten hat und fantastische Einzelspielerinnen mit ganz viel Tempo. Von daher müssen wir uns jetzt gut darauf vorbereiten und versuchen, ihnen wenig Räume zu geben, was natürlich eine große Herausforderung ist."

Corinne Diacre (Frankreich): "Ich bin sehr stolz, weil sich diese Mannschaft ein großes Ziel gesetzt hat, dafür gibt sie alles. Wir müssen uns jetzt in Ruhe auf das Halbfinale vorbereiten. Wir werden es genießen und hoffen, weiterzukommen. Wir gehen wie immer Schritt für Schritt vor."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz - Magull, Huth, Brand - Popp.

Frankreich: Peyraud-Magnin - Périsset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino

Worauf kommt es an?

Beide Mannschaften verfügen über starke Offensiven. Auf die deutsche Viererkette und Torhüterin Merle Frohms wird also viel Arbeit zukommen. Im Vergleich zum Spiel gegen Österreich wird sich die DFB-Defensive sicher noch einmal steigern müssen. Gelingt das, dürfte die Mannschaft von Voss-Tecklenburg gute Karten haben.

Während die pure individuelle Klasse für Frankreich spricht, wirkt Deutschland im Kollektiv stärker. Immer wieder gab es bei "Les Bleues" in den vergangenen Monaten und Jahren Ärger, auch das Verhältnis einzelner Spielerinnen zu Trainerin Corinne Diacre soll nicht das Beste sein. Die deutsche Mannschaft hingegen ist in den vergangenen Wochen zu einer verschworenen Gemeinschaft geworden, auch privat scheinen die Spielerinnen an freien Tagen zusammen eine Menge Spaß zu haben.

Auch das könnte in dem zu erwartenden engen Spiel den Ausschlag geben.

Christian Stüwe

