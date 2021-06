Bukarest (SID) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Aleksandar Dragovic hat sich beim 3:1-Sieg gegen EM-Neuling Nordmazedonien eine "doppelte Rissquetschwunde um das rechte Auge" zugezogen. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag mitteilte, wurde der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen genäht, allerdings liegen "keine Zeichen einer Gehirnerschütterung vor".

Deshalb werde Dragovic auch am individuellen Regenerationstraining teilnehmen. Der 30-Jährige musste am Sonntag in der Halbzeitpause ausgewechselt werden, da er in der 42. Minute einen Ellbogencheck von Nordmazedoniens Stürmer Aleksandar Trajkovski abbekommen hatte.