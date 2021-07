München - Seit Jahren schon begeistert Ed Sheeran mit seinen Songs Menschen auf der ganzen Welt. Nun scheint ihm das auch bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft gelungen zu sein.

In einem Interview mit der "BBC" erklärte der Sänger, dass ihn die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate zum Grillen in den St. George's Park eingeladen habe – dort steigt die gesamte Vorbereitung des Teams. Im Verlauf des Abends habe Sheeran schließlich begonnen, einige seiner Songs zu spielen, außerdem "Angels" von Robbie Williams sowie weitere Lieder.

Sheeran singt mit englischem Team

Zum Abschluss des Zusammentreffens trällerte er zudem gemeinsam mit dem Team den Song "Three Lions", besser bekannt als "Football's Coming Home".

Ex-Profi Peter Crouch, der beim Interview ebenfalls anwesend war, fragte Sheeran anschließend, ob wirklich alle Spieler beteiligt gewesen seien: "Wir haben die Nacht in einem Kreis beendet, Arm in Arm", so der Musiker.

Für Sheeran sei der Abend mit dem Team "wirklich großartig" gewesen. "Ich hatte viele tolle Momente in meinem Leben, aber ich glaube nicht, dass es viele gibt, die das toppen können."

Bereits vor zwei Monaten hatte Stürmer Harry Kane den 30-Jährigen eingeladen. "Er sagte, dass sie einen Tag frei hätten nach der Gruppenphase, und fragte mich, ob ich kommen wolle", erinnert sich Sheeran.

Lange gezögert habe er mit seiner Zusage nicht. Zudem hat sich das Zusammentreffen als gute Einstimmung erwiesen. England besiegte Deutschland im Achtelfinale wenig später mit 2:0.

