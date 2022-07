München/London - Es war ein emotionaler Sieg für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Mit 2:0 besiegte die DFB-Auswahl das hochgehandelte Team aus Spanien und sicherte sich vorzeitig den Gruppensieg.

Das sah man auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an, der im Interview nach dem Spiel bei der "ARD" eine kleine Träne das Gesicht runterkullerte. "Ich hoffe, das sind Freudentränen", scherzte Moderator Claus Lufen.

Endlich Weltklasse in allen Mannschaftsteilen

Es dürften Tränen des Stolzes bei der 54-Jährigen gewesen sein, denn beinahe alles, was sich die deutsche Mannschaft vorgenommen hatte, funktionierte. "Wir wollten in der ersten Pressinglinie aggressiv sein und weit nach vorne schieben und durch Ballgewinne und Standards gefährlich werden", so die Trainerin.

Passend, dass das 1:0 nach einem Ballgewinn in einer Pressingsituation entstand und das 2:0 nach einer Ecke. "Ich habe einfach spekuliert", sagte Klara Bühl, Torschützin zum 1:0, mit einem breiten Grinsen. Sie nahm einen Fehlpass der spanischen Keeperin auf, ließ noch eine Gegenspielerin stehen und schob dann cool zur Führung nach nicht einmal drei Minuten ein.

Die Offensivspielerin vom FC Bayern machte, wie eigentlich alle deutschen Spielerinnen, ihre Sache hervorragend. Deutschland zeigte endlich das, worauf man so lange warten musste: Konstante Top-Leistungen in allen Mannschaftsteilen.

Beginnend mit Merle Frohms im Tor, die mit einer Glanzparade und tollem Rauslaufen glänzte. Die Defensive um Abwehrchefin Marina Hegering, die zur Spielerin des Spiels gewählt wurde, ließ beinahe gar nichts zu. "Die Spanierinnen sind an unserer Abwehr verzweifelt", sagte die Keeperin von Eintracht Frankfurt hinterher. Recht hatte sie. Trotz 70 Prozent Ballbesitz war für die Ibererinnen quasi kein Durchkommen. Und falls doch, war die 27-Jährige stets zur Stelle.

Gerade jene Defensive, die in den vergangenen Jahren so oft zu Recht in der Kritik stand, war gegen die wohl beste Mannschaft der Welt nicht aus der Ruhe zu bringen. Dass das Mittelfeld sowie die Offensivabteilung top ist, war schon länger klar.

Das wird auch in anderen Ländern so wahrgenommen. Die "BBC" fragte nach dem ersten Spiel ihre Expertinnen, wen sie als Europameister tippen. Die Antwort war bei allen drei gleich. "Deutschland". "Sie spielen so physisch, mit so viel Überzeugung, sie sind die neuen Favoritinnen."

Diese EM schreibt Geschichten

Es sind erst zwei Spiele gespielt und dennoch ist es das Turnier der Geschichten für das deutsche Team. Die jüngste davon: Lea Schüller, Torschützin im ersten Spiel gegen Dänemark, war positiv auf das Coronavirus getestet worden und konnte nicht mitspielen. "Lea, dieser Sieg ist für dich!" Eine Botschaft von Alexandra Popp, die Schüllers Trikot nach dem Schlusspfiff spazieren trug.

Jene Popp schrieb jedoch selbst ihre eigene Geschichte. "Ich will unbedingt zu dieser EM", sagte sie im Vorfeld. Sie verpasste weite Teile der Saison und hatte bereits bei den Europameisterschaften 2013 und 2017 gefehlt. "Wäre die EM planmäßig 2021 gewesen, hätte ich sie schon wieder verpasst", so die deutsche Kapitänin. Nach ihrem Treffer gegen Dänemark flossen auch bei ihr die Tränen. Das Tor gegen Spanien war für sie zwar weniger emotional, aber ungleich wichtiger.

Auch bei der hervorragenden Hegering war es lange nicht klar, ob sie mit zur EM würde fahren können. Sie fehlte verletzungsbedingt den Großteil der Saison beim FC Bayern, jetzt ist "Maschina" Hegering, wie "ARD"-Kommentator Bernd Schmelzer sie während der Partie taufte, topfit und auf einem Top-Niveau.

Diese deutsche Elf ist in ihrer Komposition die wohl beste seit vielen Jahren. Spätestens mit diesem Erfolg gegen Spanien, bei dem es eigentlich eine Rote Karte nach Notbremse an Popp hätte geben müssen und Tabea Waßmuth in knapper Abseitsposition gar noch ein Tor erzielte, weiß ganz Europa von der Abgezocktheit und individuellen Qualität dieses Teams.

"Wir tun gut daran, noch nicht über das Viertelfinale nachzudenken", trat Voss-Tecklenburg noch auf die Euphorie-Bremse. Doch auch sie wird wissen, was mit diesem Team alles möglich ist.

Bei diesem Turnier kann aus vielen einzelnen Geschichten eine ganz Große werden.

