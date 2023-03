Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick wird den Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ganz genau beobachten. "Wir werden auf die großen Nationen schauen, ob sie Veränderungen vorgenommen und taktische Fortschritte gemacht haben", sagte Flick bei einem Sponsorentermin auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Unter anderem trifft Titelverteidiger Italien in einer Neuauflage des Finals von 2021 auf England. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist automatisch qualifiziert. Der Jahresstart des viermaligen Weltmeisters erfolgt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru.