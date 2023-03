Köln (SID) - Die deutschen Fußballfans sind vor den ersten Härtetests der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr noch nicht in EM-Stimmung. 43,4 Prozent gaben in einer Studie der Voting-Plattform FanQ an, "keine" oder nur "wenig" Vorfreude auf das Event in 2024 zu verspüren. "Große" Vorfreude haben 23,0 Prozent der Befragten.

10,2 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben sogar an einen Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei der kommenden EURO. Der wahrscheinlichste Ausgang für die Fans ist aber das Aus schon in der Gruppenphase, hierfür stimmten 26,9 Prozent. 84,8 Prozent gaben zudem an, "gar nicht" oder "nicht" zufrieden mit den Leistungen der DFB-Elf in den letzten Jahren zu sein.

Die erste Partie nach dem ernüchternden WM-Aus im vergangenen Winter wird aus Sicht der Fans aber positiv ausgehen. 57,9 Prozent rechnen mit einem Sieg der DFB-Elf am Samstag in Mainz gegen Peru, nur 14,5 Prozent mit einer Niederlage. Anders sieht es mit Blick auf die Begegnung mit Belgien in der kommenden Woche aus. Gegen die Roten Teufel rechnen 45,2 Prozent mit einer Niederlage der DFB-Auswahl, nur 20,8 Prozent mit einem Sieg.