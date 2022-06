Köln (SID) - Neun Tage vor dem EM-Auftakt gegen die deutsche Nationalmannschaft haben Dänemarks Fußballerinnen in der Generalprobe einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team um Starstürmerin Pernille Harder unterlag im letzten Härtetest am Mittwochabend Norwegen mit 1:2 (1:1).

Nach der dänischen Blitzführung durch Signe Bruun (1.) drehte Guro Reiten (39./52.) die Partie in Viborg per Doppelpack. Am 8. Juli (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) bestreitet der Vize-Europameister sein erstes Gruppenspiel gegen die DFB-Auswahl in London-Brentford.