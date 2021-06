Herzogenaurach (SID) - Die Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und Robin Gosens sind tief beeindruckt von Rückkehrer Thomas Müller. "Er bringt sich immer ein und versucht immer eine Lösung parat zu haben. Das macht ihn einzigartig als Mensch und als Spieler", sagte Gosens vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London gegen England und kommt zu dem Schluss: "Es ist für uns Gold wert, ihn in der Mannschaft zu haben. Er hebt uns auf ein höheres Niveau."

Für Havertz ist Müller sogar der "dritte Co-Trainer, den wir haben". Mit seiner Art und Weise würde der Münchner "sehr viele Spieler bei uns mitziehen". Auch für die "Kommunikation auf dem Platz" sei der Rio-Weltmeister sehr wichtig, so Havertz.

Müller stand Bundestrainer Joachim Löw beim Gruppen-Finale gegen Ungarn (2:2) aufgrund einer Kapselverletzung im Knie nur als Joker zur Verfügung. Doch diese sei inzwischen "ad acta" gelegt.