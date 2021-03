München/London - Während die Impfungen gegen das Coronavirus nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Europäischen Union eher schleppend verlaufen, profitiert das Vereinigte Königreich vom Brexit und treibt seine Impfkampagne eigenständig und deutlich schneller voran.

Johnson bietet der UEFA Hilfe an

Das rief Premierminister Boris Johnson auf den Plan. Der "Sun" sagte er: "Für jedes weitere Match, für das sie [die UEFA, Anm. d. Red.] einen Gastgeber suchen, wären wir bereit." Die UEFA plant derzeit weiterhin, die EURO in zwölf Städten in Europa auszutragen.

Im Londoner Wembley-Stadion sollen derzeit sieben Spiele, darunter die Halbfinals und das Finale, ausgetragen werden. Im Glasgower Hampden Park in Schottland werden vier Spiele gespielt.

Impfkampagne in Großbritannien läuft gut

Laut Angaben der Regierung wurden bis zum 1. März in Großbritannien rund 30 Prozent der Menschen geimpft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es rund fünf Prozent. Bis Juli will Boris Johnson jegliche Corona-Beschränkungen aufheben.

Das geplante Eröffnungsspiel der EM 2021 soll am 11. Juni zwischen Italien und der Türkei in Rom stattfinden, die UEFA hat sich zum Vorschlag des britischen Premiers noch nicht geäußert.

