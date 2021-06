Amsterdam (SID) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft geht mit sehr viel Selbstvertrauen in das EM-Achtelfinale gegen Wales. "Wir haben ein sehr starkes Team. Wir glauben an uns", sagte Trainer Kasper Hjulmand auf der virtuellen Pressekonferenz am Freitag: "Wir wissen, dass wir gegen jeden gewinnen können. Dazu haben wir die Möglichkeiten. Wir spüren, dass unsere Qualitäten ausreichen, um zu gewinnen."

Erstmals bei dieser Europameisterschaft dürfen die Dänen am Samstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) nicht im heimischen Parken in Kopenhagen antreten, doch auch in Amsterdam rechnet Hjulmand mit großer Unterstützung. "Wir spielen in Christian Eriksens altem Zuhause", sagte der 49-Jährige: "Wir fühlen eine Menge Unterstützung, wir wissen, dass viele Leute mitkommen. All diese Unterstützung und Liebe wollen wir in ein gutes Spiel umwandeln."

Dabei dürfe sein Team Wales allerdings nicht unterschätzen. "Wir haben großen Respekt", sagte der ehemalige Mainz-Coach weiter: "Wir wissen, das Wales eine Menge Qualitäten hat." Vor allem Tottenhams Gareth Bale steche heraus. "Er ist ein Leader", sagte Vereinskollege Pierre-Emile Höjbjerg: "Er ist einer der besten Spieler, mit denen ich je gespielt habe. Ich kann nur Respekt vor seiner Karriere haben."

Nervosität spüren die dänischen Spieler derweil nicht. "Du weißt nie, wann du nochmal so eine Chance bekommst. Wir sollten nur rausgehen und das genießen", sagte Torhüter Kasper Schmeichel. Klar sei jedenfalls, stellte Hjulmand zum Abschluss der Pressekonferenz nochmals klar, dass das Team die nötige "mentale und physische Power" für die Partie haben werde.