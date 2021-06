Sevilla (SID) - Das kuriose Missgeschick des slowakischen Torhüters Martin Dubravka im Gruppenspiel gegen Spanien war das bereits siebte Eigentor der laufenden EM-Endrunde. Damit sind beim paneuropäischen Turnier noch vor Beginn der K.o.-Phase bereits so viele Eigentore erzielt worden wie bei den Europameisterschaften 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) und 2016 (3) zusammen.

Dubravka von Premier-League-Klub Newcastle United beförderte den Ball am letzten Gruppenspieltag in Sevilla mit der Faust ins eigene Tor zur Führung des dreimaligen EM-Champions (30.). Zuvor hatte der Spanier Pablo Sarabia den Ball an die Latte geschossen, das Spielgerät war im hohen Bogen abgeprallt und unmittelbar vor der Torlinie wieder zu Boden geflogen.