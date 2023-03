Frankfurt am Main (SID) - Turnierdirektor Philipp Lahm hat Bundestrainer Hansi Flick und Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler 15 Monate vor der Heim-EM in die Pflicht genommen. "Wer bei zwei WM-Turnieren hintereinander in der Vorrunde sowie bei der EM im Achtelfinale ausscheidet, steht natürlich unter Druck. Insbesondere vor einem Heimturnier", sagte Lahm im DFB-Magazin für das Länderspiel gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz.

Die Aufgabe von Flick und Völler sei es, "der Mannschaft ein Gesicht zu geben". Für die Stimmung bei der EURO sei es "hilfreich, wenn der Gastgeber lange im Turnier ist". Beim Sommermärchen 2006 habe man "bis zum letzten Wochenende die Fahne des Gastgeberlandes geschwenkt", meinte Lahm: "Das macht einfach Spaß. Überhaupt war ich anschließend fast bei jedem Turnier bis zum Schluss dabei."