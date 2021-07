London (SID) - Das Londoner Rathaus will die Corona-Impfquote der Bevölkerung mit der Aussicht auf EM-Finaltickets in die Höhe treiben. Bürgermeister Sadiq Khan verlost unter allen Einwohnern der Hauptstadt, die bis Donnerstag ihren ersten Impftermin wahrgenommen oder gebucht haben, zwei Eintrittskarten für das Endspiel am Sonntag im Wembleystadion.