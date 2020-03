Köln - Im Zuge der Verlegung der Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr auf 2021 (11. Juni bis 11. Juli) wegen der Corona-Pandemie hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstagabend die Verschiebung kollidierender Wettbewerbe angekündigt.

So werde für die Frauen-EM 2021 in England, die vom 7. Juli bis 1. August 2021 geplant war, "in Kürze" ein neuer Termin bekannt gegeben. Gleiches gelte für die U21-EM in Slowenien und Ungarn, das Finalturnier der Nations League und zwei Spieltage der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022.

Die Play-offs zur EURO, die ursprünglich im März 2020 ausgetragen werden sollten, werden vorbehaltlich einer Überprüfung der Situation in den Juni verschoben.

