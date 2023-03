Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen denkt noch lange nicht an ein Karriereende. Man wisse zwar nie, wie es vielleicht schon in ein paar Monaten oder einem Jahr aussehe, sagte der 30-Jährige: "Aber so lange die Gesundheit und die Leistung stimmen, steht einer langen Karriere nichts im Wege. Ich würde mich drüber freuen."

Der ehemalige Gladbacher besitzt beim FC Barcelona noch einen Vertrag bis Juni 2025. Viel weiter denkt er momentan noch nicht. Auf die WM 2030 schaue er beispielsweise noch "mit dem Fernglas hin".