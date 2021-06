Sevilla (SID) - Im zweiten Spiel der Gruppe E zwischen Spanien und Schweden kommt es am Montagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zum Duell der Leipziger Bundesliga-Profis Dani Olmo und Emil Forsberg. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique setzt in der Startaufstellung auf der linken Außenbahn wie erwartet auf Olmo (25). Schwedens Coach Janne Andersson bringt Forsberg (29) ebenfalls auf dem linken Flügel von Beginn an.

Schwedens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson (27) von Zweitligist Werder Bremen ist der dritte Akteur auf dem Platz, der in Deutschland unter Vertrag steht. Die bislang ungeklärte Torwartfrage bei Spanien beantwortete Enrique mit Unai Simon von Athletic Bilbao.