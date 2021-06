Budapest (SID) - Titelverteidiger Portugal ist mit einem Sieg in die Fußball-EM gestartet. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo kam zum Auftakt gegen Ungarn in Budapest zu einem 3:0 (0:0), in der schweren Gruppe F setzte Portugal damit die weiteren Gegner Deutschland und Frankreich unter Druck.

Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro (84.) traf spät gegen defensiv eingestellte Ungarn zur Führung, RB Leipzigs Willi Orban fälschte unhaltbar ab. Wenig später verursachte der Abwehrchef dann einen Foulelfmeter, den Ronaldo (87.) verwandelte. Ronaldo traf auch zum 3:0 (90.+2).