Köln - Deutschlands zweiter Vorrundengegner Portugal hat seine Generalprobe für die am Freitag beginnende Europameisterschaft bestanden. Der Titelverteidiger um den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo besiegte am Mittwochabend die Auswahl Israels mit 4:0 (2:0).

Bruno Fernandes (42., 90.+1) von Manchester United, Juventus-Star Ronaldo (44.) und Joao Cancelo vom englischen Meister Manchester City (86.) erzielten die Tore in Lissabon. Der Frankfurter Torjäger Andre Silva wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

EM 2021: DFB-Team im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal

Vor dem Spiel hatten die Portugiesen bange Stunden zu überstehen. Die Selecao hatte am Freitag in Madrid gegen Spanien getestet (0:0), beim iberischen Nachbarn wurden seitdem zwei Coronafälle gemeldet. Bei Portugal fiel eine PCR-Testreihe vor dem Spiel aber komplett negativ aus. Der Europameister trifft am 19. Juni in München am zweiten Spieltag der Gruppe F auf die deutsche Mannschaft (ab 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de).

