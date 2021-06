München – Joachim Löw ist stur geblieben. Tatsächlich. Allen guten Ratschlägen zum Trotz schickte der deutsche Bundestrainer gegen Portugal die genau gleiche Elf mit der genau gleichen Taktik auf den Rasen wie schon gegen Frankreich beim 0:1 zum EM-Auftakt. Und das war auch gut so. Eine ehrlich gesagt unerwartete Erkenntnis.

Aber: Löw hat es tatsächlich in den vergangenen Tagen geschafft, seine Mannschaft in die Pflicht zu nehmen, sie an ihrer Ehre zu packen, sie zu emotionalisieren. Der Bundestrainer hat in seinen Ansprachen ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden und seiner Mannschaft vor dem Portugal-Spiel den nötigen Mut, Willen und Kampfgeist eingeimpft.

Sein Team präsentierte sich gegen Cristiano Ronaldo und Co. wie ausgewechselt, drückte von der ersten Sekunde an aufs Gaspedal, erzeugte Tempo und damit eine gefährliche Offensivaktion nach der anderen. Sie ließ mit ihrer Körperlichkeit und Einstellung überhaupt keinen Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen will. Das ist auch Löws Verdienst. Denn diese krasse Leistungssteigerung zeigt, dass er die Mannschaft noch erreicht – daran waren in den vergangenen Monaten zeitweise ja durchaus Zweifel aufgekommen.

Löw ist offensichtlich top motiviert, will sich möglichst würdig aus dem Amt des Bundestrainers verabschieden. Natürlich bestenfalls mit dem EM-Titel. Soweit ist es natürlich noch lange nicht. Aber diese Leistung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, darauf kann in den nächsten Spielen definitiv aufgebaut werden.

Zumal Löw die Verantwortung in die Hände der Spieler gelegt hat – und die scheinen endlich verstanden zu haben. Jedenfalls haben sie es Löw gegen Portugal mit einer sehr starken Leistung zurückgezahlt. So darf und muss es nun aber auch weitergehen. Am besten schon am Mittwochabend im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn.

Doch nach dem heutigen Eindruck dieser deutschen Mannschaft muss man sagen: Respekt, Joachim Löw!

Dominik Hechler

