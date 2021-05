Seefeld in Tirol (SID) - Kevin Volland blickt derzeit mit einem Auge nach Lettland. Nicht, um den Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf zu beobachten, sondern zur Eishockey-WM. "Ich wäre schon talentiert gewesen auf dem Eis, so ist es nicht", sagte der Rückkehrer, dessen Vater Andreas einst das DEB-Trikot trug und der selbst für den EV Füssen spielte.

Dass sich Volland junior letztlich für den Fußball entschied, bereut er kein bisschen - erst recht nicht nach seiner auch für ihn "überraschenden" Berufung in den EM-Kader. Ob es auch im Eishockey zum Profi gereicht hätte? "Das ist schwer zu beantworten", sagte Volland am Sonntag im Trainingslager in Seefeld, "aber die Körperlichkeit hätte ich mitgebracht".

Weil er damit auch auf dem Fußballplatz glänzt, hat Bundestrainer Joachim Löw den zehnmaligen Nationalspieler (ein Tor) nach viereinhalb Jahren zurückgeholt. Volland habe ihn mit seinen 16 Toren für die AS Monaco in der Ligue 1 beeindruckt, sagte Löw: "Daher waren wir sicher, dass er uns mit seiner starken Physis, seinem Durchsetzungsvermögen und seiner Torgefahr bereichert."

In Frankreich, meinte Volland, sei er "menschlich gereift" und habe sich "noch mal gesteigert, auch im physischen Bereich". Klubtrainer Niko Kovac nannte den 28-Jährigen einen "Sechser im Lotto". Volland schätzt am ehemaligen Bayern-Coach, dass er ihm "knallhart" die Meinung sagt: "Wir haben ein besonderes Verhältnis."

Beim DFB will Volland "alles reinhauen" - und nicht murren, wenn er "nur" Joker ist. "Der Erfolg steht über allem. Mit der Einstellung bin ich hergekommen", sagte der Angreifer, der sich als "Mischung aus falscher Neun und Stoßstürmer" charakterisierte.

Sein EM-Ziel? "Besser abschneiden" als Auftaktgegner Frankreich (15. Juni) mit Teamkollege Wissam Ben Yedder: "Das wäre mir persönlich ganz wichtig." Tore des verhinderten Eishockey-Profis Kevin Volland dürften helfen.