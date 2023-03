Köln (SID) - Trainer Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation für "seine" Heim-EM 2024 den ersten Rückschlag kassiert. Die Türken unterlagen am Dienstagabend im emotionalen Duell in Bursa dem WM-Dritten Kroatien mit 0:2 (0:2). Mateo Kovacic (20./45.+4) traf doppelt für die Gäste.

Vor dem Anpfiff würdigten die Türken ihre verstorbenen Landsleute, die der schweren Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar zum Opfer gefallen waren, mit einer großen Choreografie. Anschließend gab es eine Schweigeminute. Insgesamt waren mehr als 50.000 Menschen im Südosten der Türkei ums Leben gekommen.

Die Türkei, die zum Auftakt in Armenien (2:1) gewonnen hatte, fiel in der Gruppe D auf Rang drei zurück. Kroatien und Wales, das Lettland 1:0 (1:0) besiegte, zogen vorbei.