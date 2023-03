Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht trotz der deutlich schlechteren Weltranglistenposition als Favorit in die Partie gegen Belgien. Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nach dem Peru-Sieg auch am Dienstag (20.45 Uhr) in Köln gegen das Team von Domenico Tedesco, zahlt der Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz 17,30 Euro zurück. Für einen Sieg des Weltranglisten-Vierten steht die Quote bei 44:10.