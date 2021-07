Köln (SID) - Italien und England gehen als Favoriten in die Halbfinalspiele der Fußball-EM in London. Italien wird vor der ersten Begegnung am Dienstag gegen Spanien bei Anbieter bwin mit einer Quote von 2,45 geführt und liegt damit vor den Iberern (Quote 3,00). Noch deutlicher favorisiert ist einen Tag später England (1,67) gegen Dänemark (5,50).

Bei einer Wette auf den EM-Titel liegt England mit einer Quote von 2,60 knapp vor Italien (3,00) und Spanien (3,80). Sollte dagegen Außenseiter Dänemark seinen Coup von 1992 wiederholen, gibt es das Zehnfache des Einsatzes zurück.